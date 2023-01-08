كيف تواجه التنمر في مكان العمل عندما تراه؟.. إليك الحلول

يحتل موضوع التنمر في مكان العمل حاليًا مركز الصدارة، وللأسف، يعرف الكثير منا عن كثب مدى فظاعة وجود متنمر في مكان العمل.

بحسب موقع metro يقول مؤسس ورئيس وكالة التوظيف أسباير، بول فرير، إن قصص التنمر في مكان العمل قصص شائعة جدًا، ويجد أنه في كثير من الأحيان، يزعم الناس أن التنمر مجرد مزاح، لكن المزاح لشخص ما هو التنمر على شخص آخر.

وتقول مستشارة الوظائف سوما غوش: تشير التقديرات إلى أن 94٪ منا قد تعرضوا لنوع من التنمر في مكان العمل، وكلما تحدثت مع الناس حول هذا الموضوع، أدركت عدد الأشخاص الذين عانوا منه في صمت وحيدا.

يمكن أن يتخذ التنمر في مكان العمل عدة أشكال.

يعرّف سوما، التنمر في مكان العمل بأنه أي نوع من السلوك في العمل حيث تتعرض للإهانة أو الإقصاء المتعمد أو تشعر بأن عملك وسلوكك ليسا جيدين بما فيه الكفاية، وتشرح قائلة: في الأساس هو أي نوع من المعاملة غير العادلة في العمل يؤثر عليك شخصيًا، ويمكن أن نشعر بالارتباك والعزلة وغالبًا ما نشعر بالخجل من الحديث عنه لأننا عندما نكون في مكان العمل يمكن أن يبدو التنمر وكأنه مفهوم غريب، وشيء يحدث في المدرسة وليس في العمل.

وفقًا لبولس، قد يأتي ذلك في شكل اتصال جسدي غير مرغوب فيه وملاحظات غير مرحب بها أو إيماءات، وعزلة، وضغط للمشاركة في أنشطة غير متعلقة بالعمل وحتى الصراخ، ويضيف: “يمكن أن تتعرض لحادث كبير مثل الاعتداء الجسدي، أو يمكن أن تكون أشياء أصغر مثل لقب أو حتى مواعيد نهائية أو أهداف مستحيلة”.

يتابع بول: لنفترض أن المدير يصر على مشروبات ما بعد العمل وأن أحد الوالدين يرفض لأسباب مفهومة، حتى يتمكنوا من العودة إلى المنزل لرعاية أطفالهم، ومن يحضر المشروبات يتبادل النكات ويعزل الموظف وينظم أنشطة أخرى دون تضمينها، ومن المحتمل أن يُعتبر هذا السلوك شكلاً من أشكال التنمر في مكان العمل.

من أمثلة التنمر في مكان العمل:

انتشار الشائعات الكيدية

معاملة غير عادلة

انتقاء أو تقويض شخص ما بشكل منتظم

حرمان شخص ما من فرص التدريب أو الترقية

كيف يمكن للناس مساعدة أولئك الذين يقعون ضحية في العمل؟

أخبر من يتنمرون عليك أن سلوكهم غير لائق، أعطهم أمثلة واشرح كيف تشعر، وإذا لم يوقف ذلك الأمر، أو إذا كنت لا تشعر بالثقة الكافية لاستدعاء ذلك، فقم بإثارة المشكلة مع المدير أو القسم ذي الصلة.

في معظم الحالات، ستتصاعد حالات التنمر في مكان العمل إلى قسم الموارد البشرية المسؤول عن حل هذه المشكلات، وهناك أيضًا خطوط مساعدة ومنظمات مكرسة لدعم الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر في العمل، والتي تستحق الاستكشاف.

إذا تصاعد الموقف، يمكنك تقديم دعمك للضحية من خلال الوقوف كشاهد في المحادثات مع المديرين أو الموارد البشرية أو ممثلي النقابات العمالية.

تقول: 'قد تكون فكرة مخيفة أن تشتكي من متنمر في مكان العمل ومع ذلك من المهم أن تتذكر أنك هناك للقيام بعمل وأن السلوك غير المناسب أمر غير مقبول ويمكن أن يكون غير قانوني".

ذات مرة، قد تعني الشكوى أنك ستترك وظيفتك، ولكن في مجتمع اليوم، يقع على عاتق الموظفين واجب العناية بموظفيهم وأصبح التنمر والمضايقة أمرًا غير مقبول بشكل متزايد.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تتعرض للتنمر أم لا، فتحدث مع شخص محايد وتعرف على منظور آخر.

إن معرفة أن لديك شخصًا يقف خلفك والتحقق من تجربة التنمر الخاصة بك يمكن أن يوفر القوة لتشجيع شخص ما على مواجهة المتنمر في العمل، ولكن إذا كان شخص ما عنيفًا جسديًا تجاهك، فاتصل بالشرطة على الفور.