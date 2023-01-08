الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأحد 8 يناير 2023

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا اليوم الأحد 8 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجلت أسعار أونصة الفضة 648.716 جنيه.

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 20.82 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925  19.86 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 19.27جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 18.75جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 16.67 جنيه.

سجل جرام  سعر الفضة عيار 880 سعر 18.34جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 99

سجل سعر جرام الفضة 27.74 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 856.305 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا  1,371.33جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,732.24 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام  5,214.19 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 6,413.45 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 12,701.77 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 25,028.12 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 20.69 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 643.649 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,034.69 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,069.38 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,138.77 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,173.46 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 10,346.92 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 20,693.84 جنيه.

أسعار الفضة ارتفاع ا اليوم الأحد 8 يناير الأحد 8 يناير 2023 سجلت أسعار أونصة الفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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