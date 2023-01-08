الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقهى وكافتيريا في بلدة مجد الكروم في الجليل في أراضي عام 1948، على خلفية البناء دون ترخيص.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن الجرافات الإسرائيلية، هدمت المبنى، الذي يضم مقهى وكافتيريا بالكامل على محتوياته من معدات وأثاث، والذي تعود ملكيته لمواطن فلسطيني.

وطبقًا للوكالة، منعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين من الاقتراب من المكان، حيث قامت بإغلاق منطقة المقهى على مفترق مجد الكروم الغربي، ووفرت الحماية لجرافات وآليات الهدم.

وحسب الوكالة، "تشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 تصعيدًا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص خاصة في النقب، والمثلث الجنوبي".

وتقول الوكالة إن "السلطات الإسرائيلية تواصل التضييق على الفلسطينيين في أراضي الـ48، خاصة في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل".

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بالتزامن، اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمسجد من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

تواصل الانتهاكات

أمس السبت، واصل جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته، حيث أصيب عدد من المواطنين باعتداءات عدة، واعتقلت القوات الإسرائيلية 8 مواطنين من محافظة الخليل، وهاجمت بحريتها الصيادين في قطاع غزة، وكسر وأتلف المستوطنون أشجار زيتون في محافظتي قلقيلية ورام الله والبيرة.

السلطات الإسرائيلية هدم مقهى فلسطيني أراضي عام 48 اقتحام الأقصي مستوطنون الشرطة الإسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

انهيار منزل مكون من 5 طوابق بأسيوط.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض (صور)

«حدث ليلا»| مشاجرة حفيدة السادات مع سائق.. ومصرع تباع سقط عليه 10 أطنان من القمح

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

اليابان تبدأ فى تشديد القيود على المسافرين القادمين من الصين

«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من الألف يوم الأولى من حياة الطفل

كلب ضال يعقر طفلين وسيدة بقرية بشبيش فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا