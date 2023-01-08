إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقهى وكافتيريا في بلدة مجد الكروم في الجليل في أراضي عام 1948، على خلفية البناء دون ترخيص.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن الجرافات الإسرائيلية، هدمت المبنى، الذي يضم مقهى وكافتيريا بالكامل على محتوياته من معدات وأثاث، والذي تعود ملكيته لمواطن فلسطيني.

وطبقًا للوكالة، منعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين من الاقتراب من المكان، حيث قامت بإغلاق منطقة المقهى على مفترق مجد الكروم الغربي، ووفرت الحماية لجرافات وآليات الهدم.

وحسب الوكالة، "تشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 تصعيدًا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص خاصة في النقب، والمثلث الجنوبي".

وتقول الوكالة إن "السلطات الإسرائيلية تواصل التضييق على الفلسطينيين في أراضي الـ48، خاصة في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل".

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بالتزامن، اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمسجد من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

تواصل الانتهاكات

أمس السبت، واصل جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته، حيث أصيب عدد من المواطنين باعتداءات عدة، واعتقلت القوات الإسرائيلية 8 مواطنين من محافظة الخليل، وهاجمت بحريتها الصيادين في قطاع غزة، وكسر وأتلف المستوطنون أشجار زيتون في محافظتي قلقيلية ورام الله والبيرة.