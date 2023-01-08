الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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بحوث القطن: 300 كيان تجارى تتنافس على تصدير القطن المصرى (فيديو)

القطن المصري
القطن المصري

قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، إن تسويق القطن في فترة من الفترات كان تسويقًا تعاونيًا بين الشركات، لكن عندما وقعنا على اتفاقية التجارة الحرة، بدأ التجار يدخلون في المنظومة إلى أن وصلنا لـ300 كيان تجاري يتنافسوا على القطن المصري لتصديره سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف عمارة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تنبهت لمحصول القطن، حيث إننا عانينا من بعض المشكلات في السنوات السابقة تشمل الزراعة والتجارة والصناعة، لذلك تم وضع منظومة متكاملة لتطوير القطن.

وجود الوسطاء تسبب في مشاكل كثيرة جدًا

وأوضح رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، أن الدولة تحولت من التسويق الحر للقطن إلى منظومة التداول الجديدة، حتى نعطي للمزارع سعرًا عالميًا مظبوطًا، ونتفادى أي مشكلات تواجهه، كما أنه يتم العمل بين المزارع والتاجر مباشرة، معقبًا: "وجود الوسطاء تسبب في مشاكل كثيرة جدًا".

ولفت رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، إلى أنه تم طرح هذه المنظومة، وتتلخص في أن يتم استلام القطن من المزارعين بالمواصفات المطلوبة، ويتم المزايدة عليها طبقًا للسعر العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تم البدء فيها عام 2019 في محافظتي بني سويف والمنيا، وتم تعميمها على جميع المحافظات التي تتم بها زراعة القطن.

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