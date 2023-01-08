الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كلب ضال يعقر طفلين وسيدة بقرية بشبيش فى الغربية

كلب ضال
كلب ضال

استقبل مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية 3 أشخاص بينهم طفلان وسيدة عقرهم كلب ضال بمنطقة السلام بقرية بشبيش بدائرة مركز المحلة، وتبيّن أن المصابين هم  "عبدالفتاح. ا. ع ا"، و"أحمد. ح .س" و"بشرى .ع"، وجميعهم مقيمون بمنطقة السلام بقرية بشبيش بدائرة المركز.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي قرية بشبيش بدائرة مركز المحلة عقب مهاجمة كلب ضال 3 أشخاص، مطالبين المسئولين بمديرية الطب البيطري بالغربية القضاء على الكلب الضال خوفًا على أسرهم وأطفالهم، وتوجيه الفريق الوقائي بالإدارة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية للمصابين وصرف المصل الخاص لهم.

مستشفى المحلة العام تستقبل طفلين وسيدة عقرهم كلب ضال بشبيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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