كلب ضال يعقر طفلين وسيدة بقرية بشبيش فى الغربية

استقبل مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية 3 أشخاص بينهم طفلان وسيدة عقرهم كلب ضال بمنطقة السلام بقرية بشبيش بدائرة مركز المحلة، وتبيّن أن المصابين هم "عبدالفتاح. ا. ع ا"، و"أحمد. ح .س" و"بشرى .ع"، وجميعهم مقيمون بمنطقة السلام بقرية بشبيش بدائرة المركز.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي قرية بشبيش بدائرة مركز المحلة عقب مهاجمة كلب ضال 3 أشخاص، مطالبين المسئولين بمديرية الطب البيطري بالغربية القضاء على الكلب الضال خوفًا على أسرهم وأطفالهم، وتوجيه الفريق الوقائي بالإدارة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية للمصابين وصرف المصل الخاص لهم.