«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محاصيل الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يناير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

البرسيم المسقاوي:

• يتم أخذ الحشة الثالثة من الزراعات المبكرة والثانية من الزراعات المتأخرة.

• ينصح بالري على فترات متقاربة حتى لا تتأثر نباتات البرسيم بالصقيع.

• يتم أخذ حشة البرسيم الفحل في يناير حتي يمكن البدء بعد ذلك في تجهيز الأرض لزراعة القطن.

بنجر العلف:

• إعطاء الجرعة الثانية من التسميد الأزوتي والري بانتظام.

• فحص الحقل إذا كان بها نباتات مصابة بذبابة البنجر أم لا.

• إذا كانت هناك إصابه بذبابة البنجر يتم رشها بالمبيد الموصى به.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير:



وتمثلت التوصيات في الآتي:

في الأراضي الجديدة

بالنسبة للأراضي الجيرية الاهتمام بالري وأن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

أما في الأراضي الرملية التي تروى بالرش يراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع مع إضافة جرعة السماد الموصي بها مع الري والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.

- وإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر أو قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل أي بعد شهرين من الزراعة.

- أما الحشائش فتقلع باليد في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير، حيث يطرد قبل القمح ويسهل تميزه واقتلاعه.

في الأراضي القديمة

- في هذا الشهر يراعى الاهتمام بالري وخاصة في فترة حمل السنابل أن يكون الرى على الحامي مع عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

- ويجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.