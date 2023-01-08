الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البتلو» بـ 180 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا، اليوم الأحد 8 يناير2023.

وجاءت أسعار اللحوم كالتالي:

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 180 و190 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 180 و210 جنيهات.

 

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 170 و200 جنيه للكيلو.

 

أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح بين 160 و200 جنيه.

 

اللحوم المستوردة

أسعار كيلو اللحم البرازيلى تراوحت بين 110 و130 جنيهًا.

 

أسعار كيلو الكبدة المستوردة تراوحت بين 80 جنيهًا و97 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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