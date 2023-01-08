الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل إثر انقلاب «تروسيكل» على الطريق الزراعى بسوهاج

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

لقى عامل في بداية العقد الثالث من العمر مصرعه، جرّاء انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" كان يستقلها على الطريق الزراعي الفرعي، ناحية دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب دراجة نارية عبارة "تروسيكل" ووجود حالة وفاة بدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو "م. ن. ع. ح" 21 عامًا، عامل، على الطريق الزراعي الفرعي، اختل مقود الدراجة في يده، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ووفاته.

تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت تحقيقاتها. 

مصرع سوهاج الطريق الزراعي انقلاب دراجة نارية مركز جهينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«البتلو» بـ 180 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد

مستشار سابق للبنتاجون: الأحداث الفوضوية فى المكسيك ستؤثر على الأمريكيين

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

مصرع عامل إثر انقلاب «تروسيكل» على الطريق الزراعى بسوهاج

سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟