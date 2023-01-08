مصرع عامل إثر انقلاب «تروسيكل» على الطريق الزراعى بسوهاج

لقى عامل في بداية العقد الثالث من العمر مصرعه، جرّاء انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" كان يستقلها على الطريق الزراعي الفرعي، ناحية دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.



وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب دراجة نارية عبارة "تروسيكل" ووجود حالة وفاة بدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو "م. ن. ع. ح" 21 عامًا، عامل، على الطريق الزراعي الفرعي، اختل مقود الدراجة في يده، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ووفاته.

تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت تحقيقاتها.