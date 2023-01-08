طلائع الجيش يصطدم بالمقاولون فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

يستضيف طلائع الجيش فريق المقاولون في السابعة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في ختام مواجهات الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز .

طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ولم يخسر في أخر 4 مباريات وجمع منها ست نقاط بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والتقدم للمركز الثامن .

محمد يوسف حرص خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة الأخيرة أمام فاركو خاصة الأخطاء الدفاعية لأن الفريق يملك أضعف دفاع في الدوري، كما حرص على تدريب لاعبيه على بعض الجمل الهجومية لاختراق دفاع المقاولون والوصول لمرمى محمود أبو السعود .

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز العاشر برصيد 15 نقطة من ثلاثة انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين وسجل 12 هدفا واهتزت شباكه 12 مرة وجمع 8 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على انبي وحرس الحدود والتعادل مع المصري والزمالك والهزيمة أمام البنك الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 والتقدم للمركز الخامس .

شوقي غريب يعتمد على طريقة 3-4-3 وأكد للاعبيه أن مباراة اليوم تمثل مفترق طرق للفريق خاصة أن الفوز يعني المنافسة على دخول المربع الذهبي أما الهزيمة فتعني البقاء وسط جدول الدوري ويعتمد شوقي غريب في الهجوم على سرعة ومهارات محمد سالم والنيجيري جون أوكلي وانطلاقات لويس إدواردو وعبد الرحمن خالد.

يدير المباراة أحمد ناصر عباس ويساعده تامر رشاد ومصطفى حسن ومعهم عبد العزيز السيد حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.