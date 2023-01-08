الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: رفض ألمانيا استيراد الغاز الروسى سبّب «فجوة» فى العلاقات بيننا

الغاز الروسى
الغاز الروسى

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن رفض ألمانيا لتزويدها بالغاز الروسي عبر خطوط "السيل الشمالي" تسبب في ظهور "فجوة كبيرة" في العلاقات بين روسيا وأوروبا.

وأضاف بوشكوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "ألمانيا قصمت العمود الفقري للعلاقات القائمة، على خلفية رفضها تزويدها بالغاز الروسي عبر السيل الشمالي".

وأوضح أن تفجير خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي"، قتل حتى الاحتمال النظري لاستئناف الإمدادات الروسية إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن إمدادات الغاز كانت بمثابة الأساس لعلاقة خاصة بين موسكو وبرلين حتى أثناء الحرب الباردة.

ولفت إلى أن وقف توريد الغاز الروسي يرجع وضع العلاقات إلى الفترة التي سبقت اتفاقية "أنابيب الغاز الشهيرة المبرمة بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية في عهد بريجنيف و براندت منذ أكثر من 50 عاما".

جدير بالذكر أن "السيل الشمالي-2"، يمتد من سواحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق حتى ألمانيا ويتكون من أنبوبين بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب في العام. تم إنجاز بناء الخط في سبتمبر عام 2021، لكن لم يتم تشغيله بقرار من الحكومة الألمانية بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وتعرّض، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، خطا "السيل الشمالي"، للتفجيرات في آن واحد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

لفئات محددة.. رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين

موسكو: رفض ألمانيا استيراد الغاز الروسى سبّب «فجوة» فى العلاقات بيننا

مصمم ألعاب نارية يكشف تفاصيل وضعها بـ60 دورًا ببرج القاهرة برأس السنة

على جمعة: احتفالنا بميلاد المسيح يرفع عنا الغلاء والبلاء فى السنة الجديدة

القصة الكاملة لمشاجرة حفيدة الرئيس السادات مع سائق فى ميدان الرماية

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟