3 توجيهات جديدة بشأن امتحانات الأول والثانى الثانوى

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، والتي تبدأ من يوم 14 يناير الجاري، وفقاً للكتاب الدوري وتنفيذا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

غرفة عمليات لرصد المشاكل

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحان أوعدم التمكن من الامتحان الإلكتروني وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

تشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية

كما وجهت المديريات التعليمية، بتشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مركز صباحي ومركز مسائي لتسليم الورقة الامتحانية والتي تمثل 15 أسئلة مقالية ورقيا، بالإضافة إلى نسبة 10% من إعداد الطلاب كامتحان ورقى كامل احتياطيا في حال وجود مشكلات تحول دون إتمام الطلاب للامتحان الإلكتروني، وتسلم تلك الامتحانات الورقية إلى الموجه المقيم بكل مدرسة بها لجنة صحبة مدير المدرسة.

تعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة

ويتم تعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة بها لجنة امتحانية داخل الإدارة ويكون مسئولا عن تقديم تقرير عن سير الامتحانات داخل المدرسة لمدير الإدارة، وتوفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.