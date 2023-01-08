الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 توجيهات جديدة بشأن امتحانات الأول والثانى الثانوى

لجان امتحانات
لجان امتحانات

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، والتي تبدأ من يوم 14 يناير الجاري، وفقاً للكتاب الدوري وتنفيذا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

غرفة عمليات لرصد المشاكل 

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحان أوعدم التمكن من الامتحان الإلكتروني وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

تشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية 

كما وجهت المديريات التعليمية، بتشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مركز صباحي ومركز مسائي لتسليم الورقة الامتحانية والتي تمثل 15 أسئلة مقالية ورقيا، بالإضافة إلى نسبة 10% من إعداد الطلاب كامتحان ورقى كامل احتياطيا في حال وجود مشكلات تحول دون إتمام الطلاب للامتحان الإلكتروني، وتسلم تلك الامتحانات الورقية إلى الموجه المقيم بكل مدرسة بها لجنة صحبة مدير المدرسة.

تعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة 

ويتم تعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة بها لجنة امتحانية داخل الإدارة ويكون مسئولا عن تقديم تقرير عن سير الامتحانات داخل المدرسة لمدير الإدارة، وتوفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يناير 2023

أستاذ مناعة يكشف مدى خطورة الطفرة المستجدة من فيروس كورونا

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 8 يناير 2023

الصحة العالمية تحذر من متحور جديد بعد ارتفاع إصابات كورونا فى الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟