معز الجبالى يوضح الفرق بين لعبة الشوت بوكسينج والكيك بوكسينج

أوضح معز الجبالي، الفائز بأول بطولة عالم تقام في مصر للعبة الشوت بوكسينج، الفرق بين لعبة الشوت بوكسينج والكيك بوكسينج، قائلًا: "إن الكيك بوكسينج يتم فيها استخدام الأيدي والأرجل، هي تشبه البوكسينج لكن يتم فيها استخدام الأرجل".

وأضاف الجبالي، خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الشوت بوكسينج تشبه الـ MMA، والمختلف فيها أنه لا يجوز ضرب الخصم في الأسفل بالأيدي، لكن من الممكن خنقه، أو أكسر له يده أو قدمه.

وأوضح معز الجبالي، أنه حصل على لقب بطولة العالم للشوت بوكسينج وهو مصابا، معقبا: "أصيبت قبل البطولة بيومين، لكنها كانت إصابة خفيفة".

وأشار إلى أن الإصابة كانت عبارة عن لسعة في بطنه، متابعا:"كنت بكوي لبسي عشان أنزل للتمرين، ومن غير قصد حرقت بطني".

وتابع:"وأنا في الماتش ضربت اللاعب في بطنه فضربني في بطني وهو لم يكن يعرف بإصابتي، ساعتها حسيت بوجع جامد، والجلد اتجرح، والدكتور والكابتن حضروا، ونزلت والدتي الحلبة، والحكاية كبرت، لكن قبل ما الدكتور يحط حاجة على بطني، الكابتن بصلي وقالي معز إنت هتكمل، ساعتها كنت نايم على الأرض وبصيت له وقولتله طبعاً ياكوتش هكمل".