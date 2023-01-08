الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هالة صدقى: طريقة التفكير بدأت تتغير فى مصر.. وتقبل الآخر أصبح موجود

هالة صدقى
هالة صدقى

هنأت الفنانة هالة صدقي، الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن هناك فرق كبير جدًا بين المصريين اليوم وبينهم المصريين من تسع سنوات.

 

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: "الفرق هو أنه أصبح هناك تقبل للآخر، لكن الأول كانت الحكاية صعبة، وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة والمفاهيم الشريرة جدًا، كما كان يوجد روح ليست حلوة، وناس كانت تزود هذه الروح السيئة بشكل كبير". 

 

وتابع: "أننا هذه الأيام أصبحنا نشهد العكس، حيث أصبح يوجة حالة تفرحنا.. مش عايزة أقول فيه حاجة معينة، لكن فيه حاجة كسرت الإحساس بأنك غير محسوس بك، وبأنك غير موجود، وبأنك لست على الخريطة".

 

وأكدت الفنانة هالة صدقي، أن هناك الكثير من الأشياء التي تغيرت، معقبة: "قبل ذلك كان يوجد مفهوم، إحنا نعيد على المسيحيين ولا ما نعيدش، هو حلال ولا حرام نعيد عليهم، حاجة كانت في قمة التخلف، وقمة الجرح لنا،وكان شيء سخيف".

 

وتابعت الفنانة هالة صدقي: "كان بيصعب عليا الناس دي من جهلها، وفي نفس الوقت نحزن أن هناك ناس تستغل جهل الناس أو طيبتهم، ويلعبون على وتر غير لطيف".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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