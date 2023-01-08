الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: روسيا تسعى لتفكيك تحالف الولايات المتحدة مع أوروبا

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج

قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية  سامويل وربيرج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لفك التحالف السياسى القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا.

 

وأضاف وربيرج - في مداخلة هاتفية على فضائية (القاهرة) الإخبارية - إن واشنطن وأوروبا سيواصلان تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدي للحرب الروسية.


وأوضح أن بوتين بمقدوره إنهاء الحرب القائمة مع أوكرانيا، من خلال وقف العمل العسكري وسحب قواته من الأراضي الأوكرانية.


وأشار إلى أن الفترة الماضية تأكدت الولايات المتحدة أن أوكرانيا لديها القدرة على اختيار الأهداف المناسبة بالجيش الروسي لاستهدافها.


وأكد أن واشنطن لن تدخل في أي مفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا دون كييف.


وفي المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنزع الجنسية الأوكرانية عن 13 قسا تابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنها "شيطانية".


وكتبت زاخاروفا - على قناتها عبر تليجرام تعليقا على معلومات حول المرسوم ذي الصلة الصادر عن الرئيس الأوكراني فولوديمير - "هذا في عيد الميلاد الأرثوذكسي! هذه شيطانية محضة"، وفقا لوكالة تاس الروسية.


وقالت مصادر أوكرانية، نقلا عن مصادرها إن زيلينسكي وقع مرسوما بسحب الجنسية الأوكرانية من 13 قسا من الكنيسة الأرثوكسية الأوكرانية.


يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2022 ، قامت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية بسلسلة من المداهمات على كنائس الأرثوذكسية. وتدعي دائرة الأمن الأوكرانية أنه تم العثور على "مطبوعات موالية لروسيا وملايين الأموال النقدية".


يذكر أنه في 1 ديسمبر ، أصدر زيلينسكي مرسومًا لسن قرار من مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن بعض جوانب أنشطة المنظمات الدينية في أوكرانيا وتطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية (العقوبات).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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