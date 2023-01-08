مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر اصطدام قطارى أنفاق فى المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين إثر اصطدام قطارى مترو انفاق اليوم/السبت/ فى مدينة مكسيكو سيتى.

وقالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم - في تصريح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الحادث وقع على الخط الثالث من شبكة مترو العاصمة، دون تحديد سبب الحادث.

وأضافت شينباوم - أن شخصاً قُتل ونُقل 16 إلى المستشفيات بعد إصابتهم بجروح، حسبما أوردت قناة (ايه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة المكسيكية، مقتل 29 شخصا في العملية الأمنية التي أدت إلى اعتقال نجل زعيم عصابة المخدرات الشهير "إل تشابو"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مكسيكية.

وفي وقت سابق، قالت حكومة ولاية سينالوا، إن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي كانت بين الشرطة وأفراد عصابة كارتل سينالوا خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، وهو تاجر مخدرات مطلوب للولايات المتحدة وأحد أبناء كارتل سينالوا السابق خواكين "إلـ تشابو" جوزمان ، في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة، إلى أن اضرار كبيرة لحقت بمطار المدينة بسبب العنف، وقالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي.



وأشارت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية، إلى إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان ومدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.