الحسينى فى عيد الميلاد: «هنوا كل اللى حواليكم بالأعياد أيا كانت ديانتهم»

هنأ الإعلامي يوسف الحسيني الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، قائلاً:"كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة ميلاد المسيح، كل سنة وكلنا بالمعنى الحرفي طيبين".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية:"خود بالك عشان محدش يقعد يعبث في نفوخك، ويقولك تهنئة المسيحيين حرام وأصل الشيخ فلان قال".

وتابع الحسيني:"فيه عندنا الإمام الأكبر وعندك المفتي، وعندك وزير الأوقاف، هؤلاء الثلاثة هم الذين سيقولون لك".

وأردف:"الشيخ فلان في الفيوم والشيخ فلان في إسكندرية، والشيخ كذا في سوهاج.. ملكش دعوة بالناس دي خالص، وخود بالك عشان تفهم إن أد إيه النوع ده من الناس التي تصف نفسها بأنها شيوخ، على قدر كبير من ضحالة الفكر ويعانون من غباء إلى درجة كبيرة".

وأكمل:"دول عيال أغبياء ما توجعوش دماغكم بيهم، هنوا كل إللي حواليكم بالأعياد مهما كانت ديانتهم".