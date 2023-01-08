الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القس أنطونيوس عياد: العذراء ظهرت مرتين فى كنيسة الزيتون

العذراء
العذراء

قال القس أنطونيوس إبراهيم عياد، كاهن كنيسة العذراء، إن احتفالات الكنيسة تستمر لمدة شهر مع بداية شهر "كيهك"، ويكون آخرها ليلة 7 يناير، وهي تكون ختام الاحتفالات.

طقوس الاحتفال بالكنيسة

وأضاف خلال حواره ببرنامج "ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc": "نصلي الطقس الكيهكي وله نغماته، وبعد ذلك نغني للعيد ونغني باللغة القبطية ومعظمنا يكون فاهم كلامها"، مشيرًا إلى أنهم يقدمون لحن "افريك اتفى"، وهو لحن يوناني من قطعة من الكنيسة البيزنطية ودخل في عهد البابا كيرلس الرابع؛ لأنه كان على علاقة بالكنيسة البيزنطية لأنه كان يسعى لعمل وحدة ولكنه توفى قبلها وعملنا على تقبيطه. 

وأكد أن الكهنوت هو دعوة من الله؛ لأنه يأخذ الشخص من مهنته ومن حياته لأنه يكون مسئولًا عن كل شيء بالكنسية، بالإضافة إلى الأمور الروحية لأنه يحتاج مذاكرة وقراءة كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الرهبنة تختلف عن الكنوت لأنها اختيار. 

وتابع، أن العذارء لن يأتي قبلها أو بعدها وتم عمل مقارنة بينها وبين حواء، وقيل إن حواء هي أم كل ميت لأنها لم تسمع كلام الله والعذارء هي أم كل حي وهي حواء الجديدة، مؤكدًا أنها ظهرت عامين بمظهر كامل في كنيسة الزيتون، وذهبت لجنة في الفلك وتأكدت من ظهورها.

احتفالات الكنيسة كنيسة الزيتون ظهرت الكنيسة البيزنطية طقوس الاحتفال بالكنيسة

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