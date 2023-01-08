الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفاة مبامي لاعب باريس سان جيرمان السابق بسكتة قلبية

موديست مبامي
موديست مبامي

أعلن باريس سان جيرمان، أمس السبت، أن لاعبه الكاميروني السابق موديست مبامي توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز 40 عاما.

ولعب مبامي لعدة أندية فرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.

ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان.

وأحرز مبامي ثلاثة أهداف في 37 مباراة مع الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.

ولعب مبامي في إسبانيا والصين والسعودية قبل اعتزاله في 2016 بعد فترة قصيرة مع لوهافر الفرنسي.

ونشر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا: “موديست مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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