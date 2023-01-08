الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لطفى لبيب: علينا أن نصنع السلام مع الله وأنفسنا والآخر

لطفى لبيب
لطفى لبيب

هنأ الفنان لطفي لبيب، الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن أمنياته في أن تنعم مصر بالخير، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، قائلًا: "كل سنة ومصر طيبة يارب". 

وأضاف الفنان لطفي لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: "أن صحته في خير حال، وزي الفل".

وعن الأزمة الاقتصادية، قال الفنان لطفي لبيب: "مصر بخير، وهي وعكة صغيرة وهتعدي، وياما دقت على الراس طبول".

ووجه الفنان لطفي لبيب رسالة للمصريين، قائلًا: "علينا أن نصنع السلام مع الله ومع أنفسنا ومع الآخر".

ويحتفل المسيحيون اليوم السبت 7 يناير بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد أحد الأعياد المسيحية المهمة بعد عيد القيامة، والمعروف بالكريسماس، ويختلف موعد الاحتفال به وفقًا للتقويم المعمول به، فيتم الاحتفال به بدءا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويم الجريجوري، وعشية 6 يناير ونهار 7 يناير، في التقويم اليوليانى؛ وذلك نظرًا لاختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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