الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«تنمية الصعيد»: «حياة كريمة» مشروع قومي لا مثيل له في العالم

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الصعيد خاصة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في سوهاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن هناك 1.5 تريليون جنيه استثمارات في محافظات الصعيد خلال الـ8 سنوات الأخيرة.

وأضاف صالح أن حياة كريمة مشروع قومي لا مثيل له في العالم وسيوفر التنمية والرخاء، مؤكدا أن تجربة النجاح في سوهاج تعمم في محافظات الصعيد كله.

وأشار إلى أن كل الصناعات قامت على أفكار بسيطة ثم تطورت إلى مشاريع ثقيلة على المستوي القومي، موضحاً أنه سيتم تعميم التجربة الناجحة للمناطق الصناعية ببني سويف في باقي المحافظات بالصعيد، لافتا إلى أن التنمية ستحد من هجرة الشباب وستدعم فرصهم في سوق العمل.

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