الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل بمصنع طوب بحروق شديدة في الصف

اسعاف
اسعاف

أصيب عامل بمصنع طوب بحروق شديدة، إثر سقوطه أمام فرن المصنع في الصف، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفي الصف المركزي، بوصول م.ج 22 سنة، عامل مساعد حريق بمصنع للطوب الطفلي، الكائن عرب الشيخ هليل دائرة المركز، مقيم الكداية، مصاب بحروق بجميع أجزاء الجسم بنسبة 80% .

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، ضباط مباحث القسم بالتحرك إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع، زملائه بالمصنع، وبسؤالهما قررا أنه حال وقوف المصاب أمام الفرن بالمصنع، اختل توازنه، ما أدى إلى سقوطه أمام الفرن، وحدوث إصابته، ولا يتهما أحد بشيء تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

متحدث «الكنيسة» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

إصابة عامل بمصنع طوب بحروق شديدة في الصف

تقرير: كيفن مكارثى رئيس ضعيف لمجلس النواب الأمريكى

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

91 مليار جنيه فى 3 أيام.. رئيس بنك مصر يعلن حصيلة شهادات الـ25%

احتفالا بعيد الميلاد.. توزيع «هدية الرئيس» على الأطفال بكنائس الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟