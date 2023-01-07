إصابة عامل بمصنع طوب بحروق شديدة في الصف

أصيب عامل بمصنع طوب بحروق شديدة، إثر سقوطه أمام فرن المصنع في الصف، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفي الصف المركزي، بوصول م.ج 22 سنة، عامل مساعد حريق بمصنع للطوب الطفلي، الكائن عرب الشيخ هليل دائرة المركز، مقيم الكداية، مصاب بحروق بجميع أجزاء الجسم بنسبة 80% .

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، ضباط مباحث القسم بالتحرك إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع، زملائه بالمصنع، وبسؤالهما قررا أنه حال وقوف المصاب أمام الفرن بالمصنع، اختل توازنه، ما أدى إلى سقوطه أمام الفرن، وحدوث إصابته، ولا يتهما أحد بشيء تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.