متحدث الكنيسة: كان هناك مشاعر قوية بين الرئيس السيسي والحاضرين بالقداس

علق القمص موسي إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم القبطية الأرثوزكسية، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لاحتفالات قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن المشاعر رصدتها الكاميرات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأقباط الحاضرين للاحتفال.

وأضاف أنه كان هناك مشاعر قوية وصادقة ومخلصة من الرئيس السيسي ومن المصلين الحاضرين للقداس، مشيراً إلى حرص الرئيس السيسي على تهنئة ومصافحة المصلين الأقباط الحاضرين للقداس.