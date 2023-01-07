متحدث «الكنيسة» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

طمأن القمص موسي إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم القبطية الأرثوزكسية، علي حالة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، :" نطمئن المصريين على صحة البابا تواضروس الثاني".

وأضاف أن البابا تواضروس تعرض للإجهاد نتيجة تراكم العمل خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني مستقرة الآن وما حدث له كان مجرد حالة من الإجهاد الشديد نتيجة عمل مكثف أجراه خلال الفترة الماضية انتهاءً بقداس عيد الميلاد المجيد.

وأوضح أن مجهود البابا تواضروس الزائد أدى إلى أنه يشعر بتعب مساء أمس خلال القداس وأجرى اليوم مجموعة من الفحوصات، موضحاً أن البابا تواضروس الثاني في احتياج لبضعة أيام للراحة واستعادة الطاقة والقدرة على استكمال الجهد وعمله العام ثم يعود لاستئناف نشاطه، مؤكدًا أن البابا تواضروس خلال أيام يعود إلى عمله.