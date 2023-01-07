عفاف شعيب عن الحملة ضد الشيخ الشعراوى: «إزاي نهين رموزنا» (فيديو)

استنكرت الفنانة عفاف شعيب، الحملة ضد الشيخ الشعراوي، قائلة: "أنا مستغربة الحملة الفظيعة، خاصة في أعياد إخواننا المسيحيين، إيه المقصود؟ عايزين يعملوا فتنة بينا وبين إخواننا المسيحيين".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الشيخ الشعراوي كان يجتمع بالمسيحيين، ويعمل على خلق الألفة بين المسلمين والأقباط ويربط بينهما، ويؤكد أننا في رباط مقدس إلى يوم الدين، متسائلة: "لماذا ظهرت هذه الفتنة حاليًا في عيد المسيحيين؟ ما السبب في ظهور هذه الفتنة في التوقيت الحالي؟".

وأكدت الفنانة عفاف شعيب أن هناك غرضا معينا لتشويه صورة الشيخ الشعراوي وصورة الإسلام، معقبة: "الشيخ الشعراوي رجل فاضل ورجل علامة، ورجل فسر القرآن الكريم في العصر الحديث، حيث لم يستطع غيره أن يفسره، وكان رجلاً قيمة وقامة كبيرة".

وتابعت الفنانة عفاف شعيب: "إزاي نهين رموزنا؟ لماذا نضع رموزنا في صورة سيئة؟ مصر لم تكن كذلك أبدًا، هناك الكثير من الأشياء التي طرأت علينا، لا أفهم الغرض من وراء تشويه صور رموزنا".