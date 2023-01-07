الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالعياط

حادث
حادث

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ  5 أفراد أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق السريع بقرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق السريع بقرية المتانيا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

متحدث «الكنيسة» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

إصابة عامل بمصنع طوب بحروق شديدة في الصف

تقرير: كيفن مكارثى رئيس ضعيف لمجلس النواب الأمريكى

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

91 مليار جنيه فى 3 أيام.. رئيس بنك مصر يعلن حصيلة شهادات الـ25%

احتفالا بعيد الميلاد.. توزيع «هدية الرئيس» على الأطفال بكنائس الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟