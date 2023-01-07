الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالعياط

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ 5 أفراد أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق السريع بقرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق السريع بقرية المتانيا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.