الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق منزل في البساتين

حريق
حريق

انتدبت نيابة البساتين الجزئية المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بشقه سكنية بمنطقة بير ام سلطان بالبساتين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي الشقق المجاورة بهذا العقار، وفصل الكهرباء والغاز كإجراء احترازي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات بشرية، وتبين من خلال التحريات أن الحريق شب بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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وائل لطفي

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