علق رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، اليوم السبت، على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف حول قيام الجنود الأوكرانيين بتنفيذ مهمة حلف الناتو بدمائهم.

وقال سلوتسكي، إن ممثلي السلطات الأوكرانية يعترفون بأنهم وضعوا مصالح الناتو فوق مصالح شعبهم، دون أن يطلبوا منهم ذلك، وهذا خيانة لشعب أوكرانيا.

وتابع سلوتسكي “إنجاز مشكوك فيه للغاية، من الواضح أن أحدًا لم يسأل الأوكرانيين عما إذا كانوا يريدون العمل كدروع بشرية لمصالح الناتو، هل يتفقون على أن الغرب الجماعي سيحاول إضعاف روسيا حتى آخر أوكراني؟”، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأضاف المسؤول الروسي: في كييف يضعون مصالح حلف الناتو فوق مصالحهم الوطنية، هذه خيانة رسمية لشعب أوكرانيا.



مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا بشأن الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة المقبل

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بشأن الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، جاء ذلك وفقًا لبيان برنامج الرئاسة اليابانية لمجلس الأمن للأسبوع المقبل، والذي تم نشره اليوم السبت.

وسيبدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة بتوقيت موسكو، في حين لم يتم تحديد الموضوع الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وفي جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي، صرح مندوب الصين قنغ شوانغ، بأن كميات ضخمة من الأسلحة تم تقديمها لأوكرانيا، وهذا الأمر يثير القلق من احتمال تحول مسارها إلى الأيدي الخطأ.

من جانبها، كانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بعنوان عواقب التهريب المتزايد للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا في مناطق مختلفة من العالم على السلم والأمن الدوليين.

ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن تهريب الأسلحة الموردة لنظام كييف، إلى دول ثالثة أخذ في الارتفاع.