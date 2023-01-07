البابا تواضروس: يجب مواجهة الأزمات بـ«الوعي والترشيد والتكافل»
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أنه يجب نواجه الأزمات بالوعى والترشيد والتكافل.
وأضاف البابا تواضروس، في حوار خاص على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، مساء اليوم السبت، أن هناك دول وشعوب كثيرة تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.
وأشار إلى أن الحرب أثرت تأثيرًا بالغ الصعوبة على الجميع ونحن دول ليست صغيرة وتواجه أزمة، متابعاً: "من ترشيد الكهرباء والطاقة والغاز لمبة الكهرباء اللي ملهاش لازمة، مهما كانت صغيرة".
وأوضح علي اهمية التكافل بمساعدة وليس مقصور على المؤسسات الدينية فقط، متابعاً: "في رغيف الخبز، وفي ثمرة الطعام سواء خضروات أو فاكهة".
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