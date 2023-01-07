السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نيشان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة وديع وسوف: كان يقاوم للنهاية

وديع وسوف
وديع وسوف

قال الإعلامي اللبناني نيشان، إنه رغم الوجع الذي يعاني منه الفنان السوري جورج وسوف، لوفاة نجله الأكبر وديع، إلا أنه يردد مقولة "الحمد لله"، وذلك من باب تقبل القدر بالإيمان الكبير.

وديع لم يعاني من أي مرض

وعن اللحظات الأخيرة في حياته قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن وديع كان بصحة جيدة جدًا ولم يكن يعاني من أي مرض، وقابله مؤخرًا بإحدى الدول العربية، مشيرًا إلى أن وديع خضع لعملية تكميم معدة، وتعرض لمضاعفات وأصيب بنزيف الأمر الذي نُقل بسببه للعناية المركزة وتفاقم الوضع ولم ينج، مؤكدًا أنه ظل للحظات الأخيرة في حياته يقاوم المرض. 

ووجه رسالة شكر للمصريين لحبهم ومساندتهم لجورج وسوف، مؤكدًا أن الفنانة أنغام، اتصلت عليه اليوم لتعزيته وكانت تبكي لمحبتها ووفائها لجورج وسوف.

نيشان جورج وسوف أنغام اللحظات الأخيرة حياته مضاعفات

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