السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أولياء أمور الطلاب المصريين بروسيا يناشدون المسؤولين بجلب أبنائهم: «هندفع بالدولار»

الطلاب المصريين بروسيا
الطلاب المصريين بروسيا

ناشد سامي عبدالرؤوف ولي أمر أحد الطلاب الدارسين في روسيا، المسئولين بإيجاد حل لإعادة أبنائهم إلى الوطن، ودمجهم في الكليات المناظرة للكليات التي التحقوا بها في روسيا، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المصريين الدارسين في روسيا 15 ألف طالب.

 

وقال عبدالرؤوف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أغيثونا المصاريف زادت جدا علينا، وأولادنا وحياتنا في خطر، الناس فاكرة الحرب في أوكرانيا، لكن الحرب وصلت لمدينة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وتوقفت الجامعة فيها، المحاضرات أون لاين، وأيضًا الطلاب في باقي الجامعات تأثروا بالحرب". 

 

ولفت إلى أنه كان يدفع 4 آلاف دولار لابنته عندما كان الدولار بـ15 جنيها، والآن تضاعفت المصروفات عليه، مردفا: "فيه خطر على حياتهم والمصاريف تضاعفت، نجيبهم يكملوا دراستهم في الجامعات الخاصة أو الحكومية، وهندفع تكاليف الدراسة بالدولار".

الطلاب المصريين الطلاب المصريين في روسيا عودة الطلاب المصريين من روسيا 15 ألف طالب مصري في روسيا الأعلى للجامعات

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