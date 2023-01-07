ضبط صاحب أكاديمية وهمية للنصب على راغبي الدراسة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية تدار بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبي استكمال الدراسة والحصول على الشهادات فى البساتين.

كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات بشأن تعرض بعض راغبي الدراسة للنصب والاحتيال على أيدي صاحب أكاديمية وهمية بدون ترخيص بجمع مبالغ مالية مقابل الحصول على شهادات دراسية وبالفحص تبين بأن الأكاديمية غير مرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمى وهمى أكاديمية "بدون ترخيص" للدراسة.