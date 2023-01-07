السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في إمبابة

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بإمبابة دون إصابات، اليوم السبت، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة القومية العربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 4 شارع خالد بن الوليد من شارع الجراجات، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها مرة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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