السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد كريمة: «الشعراوي» من أولياء الله الصالحين ودعاؤه أنزل المطر في الجزائر

أحمد كريمة
أحمد كريمة

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الهجوم على الشيخ محمد متولي الشعراوي، على السوشيال ميديا، قائلًا: "لحوم العلماء مسمومة".

وقال كريمة، خلال لقائه ببرنامج "كلام هوانم" عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الشيخ الشعراوي من أولياء الله الصالحين، مؤكدًا أن لديه قصص ووقائع وشواهد، على ذلك.

وروى كريمة، موقفًا للشيخ الشعراوي في الجزائر، وكيف كان الشعراوي سبًا في نزول المطر بعد أن أصيبت الجزائر بجفاف، مردفا: "كان فيه علماني متأثر بالثقافة الفرنسية في الجزائر، فلقى الشيخ الشعراوي وكانت السماء مجدبة، فقال لهم تدعون أن لكم إلهًا وربًا ونحن في شح مياه، هل يستطيع ربكم ينزل عليكم ماء؟".

وأضاف: "الشيخ الشعراوي أمر بإقامة صلاة الاستسقاء فورًا، وخرجوا من المسجد والمطر ينزل، أقسم لك بالله الشيخ متولي الشعراوي، وأشهد بالله أنه من أولياء الله الصالحين".

ولفت إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي، تخصص لغة عربية، وتخصص في فلسفة اللغة العربية وأصول الدين، وتفسير وعلوم القرآن الكريم، وكان على صوفية حقة، مردفاً: "يكفي أن نقول أنه لما كلف برئاسة بعثة الأزهر في الجزائر لتعريب الجزائر، رفض الأمر لنصرة الدين، وكان بعد إنهاء الاحتلال الفرنسي، أراد الرئيس جمال جعل اللغة العربية رقم واحد في الجزائر فاختير الإمام متولي الشعراوي لرئاسة البعثة، فرفض، لكن جاءه الشيخ بلقايد في المنام، وكان إمام الأولياء وقال له تعال يا شيخ متولي في الجزائر، فذهب.

وختم كريمة: "الشيخ متولي الشعراوي، إمام الدعاة وإمام المفسرين، ومن رؤوس أولياء الله الصالحين". 

 

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