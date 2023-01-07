رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادات بفائدة أكبر من 25% مستقبلًا

كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن حقيقة طرح شهادة بفائدة أعلى من 25%مستقبلًا، قائلًا: "أشك في حقيقة هذا الكلام".

وأضاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه لا يوجد أي بنوك في مصر باستثناء بنكي مصر والأهلي، قام بطرح شهادة الـ25%، لأنه سوف تؤثر على ربحيته.

وتابع محمد الإتربي: "نحن كبنوك وطنية لنا دور وطني، بالتأكيد نستهدف الربح، إنما في نفس الوقت نستهدف تدعيم الاقتصاد".

وأكد رئيس بنك مصر، أن شهادة الـ25% تعالج التضخم، وتعالج أزمة الدولرة، لافتًا إلى أنه في عام 2017، تم إصدار شهادات بعائد 20%، حيث كان يتجاوز التضخم وقتها 31%، ومن ثم انخفض معدل التضخم، ولكن نتيجة جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الطاقة والسلع، وهو ما أثر على الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي زاد عجز الميزان التجاري.

وتابع: "نأمل بطرحنا شهادة الـ25% أن تتحسن الأوضاع، ونعود مرة أخرى لمعدلات التضخم الطبيعية، التي لن تعود دفعة واحدة، وإنما ستنخفض تدريجيًا".