الأقباط الأرثوذكس: رسائل الرئيس السيسى كانت للعالم ومصر محروسة بربنا

علق القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفال عيد الميلاد المجيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "يارب كل مصر بخير وطيبه بمناسبة أعياد الميلاد المجيد".

وأضاف أن أجواء الاحتفالية تؤكد أن المصريين جميعهم عيدوا على بعض، متابعاً: "بقالنا 3 أيام بنستقبل رئيس مجلس النواب، والشيوخ، والازهر والداخلية والدفاع وكل الجهات المعنية".

وتابع سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس: "رسائل الرئيس في الاحتفالية كانت للعالم، ومصر محروسة بربنا وميتخافش عليها".