محافظ كفر الشيخ يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكد أن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها بكافة أطيافه،وأن محافظة كفر الشيخ تعد مثالاً، نموذجا للوحدة الوطنية، داعيا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة بأيدي أبنائها وأن يكون العام الجديد عام خير ونماء وتقدم واستقرار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم رؤساء المدن التهنئة للأخوة الأقباط خلال زيارتهم ل 22 كنيسة، بمدن المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فقدم السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، التهنئة بعيد الميلاد المجيد إلى القمص بطرس بطرس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعى كنيسة مار جرجس بدسوق والقمص بيشوى بطرس راعى كنيسة مارجرجس بدسوق وكل أقباط مركز ومدينة سوق، خلال زيارته لكنيسة مار جرجس بدسوق.



فقدم كان عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول التهنئة للقمص جرجس عدلي، والقس برسوم جادالله بكنيسة ماري جرجس، وقدم فادي عبد الفضيل شميس رئيس مركز ومدينة قلين، التهنئة للاخوة الاقباط بكنيسة الملاك ميخائيل كنيسة السيدة العذراء بقرية حنس ، بعيد الميلاد المجيد.

كما قدم شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، التهنئة للاخوة الاقباط الى كنيسة مار جرجس بسيدى سالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، التهنئة إلى الأنبا ميكسيموس وهبه، خلال زيارته للكنيسة بمدينة الرياض.

كما قدم جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، التهنئة للقس أندراوس غبريال، راعي كنيسة مارِ جرجس بمدينة بيلا، ناقلاً تهنئة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد، مقدما باقتين من الزهور من محافظ كفر الشيخ ورئيس المدينة، معربًا عن خالص تمنياته القلبية وأصدق تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالرخاء والتوفيق والنجاح.