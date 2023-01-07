السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: ألف سلام وتحية لأبناء الشرطة بمناسبة عيدهم 25 يناير

تحالف الأحزاب السياسية
تحالف الأحزاب السياسية المصرية

وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التحية لأبناء الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام، قائلًا:" ألف سلام وتحية لأبناء الشرطة المصرية".

واقترح النائب محمد تيسير مطر  خلال اجتماع تحالف الأحزاب السياسية المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل، دعوة بعض رجال الشرطة لتكريمهم من قبل التحالف، وكذلك قيام أمانات أحزاب التحالف التي تصل لـ42 حزبًا سياسيًا في المحافظات بزيارة أقسام الشرطة وتقديم التهاني لرجال الشرطة والقيادات الموجودة بالأقسام، مشيرًا إلى أن هذه ستكون لفتة طيبة من التحالف. 

ويواصل تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا اجتماعاته لمناقشة محاور الحوار الوطني التي تتضمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

النائب محمد تيسير مطر لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الشرطة المصرية المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

الأتربى: 31 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 25% ببنك مصر (خاص)

رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادات بفائدة أكبر من 25% مستقبلًا

التحفظ على سائق لودر دهس طفل فى بولاق الدكرور

تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي يكشف لـ«الدستور» سيناريوهات فوز «مكارثي» برئاسة النواب

خبراء يضعون «روشتة» لضبط ميزانية الأسرة المصرية: «لا للكماليات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟