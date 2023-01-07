برلماني: ألف سلام وتحية لأبناء الشرطة بمناسبة عيدهم 25 يناير

وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التحية لأبناء الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام، قائلًا:" ألف سلام وتحية لأبناء الشرطة المصرية".

واقترح النائب محمد تيسير مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب السياسية المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل، دعوة بعض رجال الشرطة لتكريمهم من قبل التحالف، وكذلك قيام أمانات أحزاب التحالف التي تصل لـ42 حزبًا سياسيًا في المحافظات بزيارة أقسام الشرطة وتقديم التهاني لرجال الشرطة والقيادات الموجودة بالأقسام، مشيرًا إلى أن هذه ستكون لفتة طيبة من التحالف.



ويواصل تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا اجتماعاته لمناقشة محاور الحوار الوطني التي تتضمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية.