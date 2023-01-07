السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هالة صدقى: اللى هيسافر برة هيعرف المعاناة بجد وفى مصر خير ربنا كتير

هالة صدقي
هالة صدقي

علقت الفنانة هالة صدقي، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في احتفال عيد الميلاد المجيد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "إحنا بخير أووي وخير ربنا كتير لكن فيه معاناة والصادمة الاقتصادية حاجات خارجة عن إرادتنا وإحنا في حالة تحدٍ للظروف طول الوقت".

وأضافت: "ظروف من الثورة للكورونا لضرب السياحة للأزمة الاقتصادية للحرب الروسية، فعلًا إحنا مجهدين، والشعب مجهد من كم الخبطات اللى خدها الفترة الماضية لكن بقول مش إحنا بس والعالم كله بيمر بالظروف دي".

وأردفت: "في حاجات كتير تفرح، بس من كتر الحاجات الحلوة إللي حصلت مش ملاحقين، إحنا دلوقتي لقينا بلد تانية، ماشية جوة لوحة، طريق شرم الشيخ كان اسمه طريق الموت، دلوقتي شوفي الطريق ومحطات البنزين وأمان طول الوقت، بس اللي هيسافر برة هيعرف المعاناة اللي بجد وفي مصر خير ربنا كتير".

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