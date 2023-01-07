السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس بنك مصر يفجر مفاجأة بشأن مدة انتهاء طرح شهادة الـ25%

محمد الإتربي
محمد الإتربي

كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، حقيقة طرح شهادة الـ 25%، قائلاً: "إنه حتى هذه اللحظة لم يتحدد مدة طرح الشهادة ذات الفائدة الـ 25%، لكنها مدة محدودة". 

وأضاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هذه الشهادة مكلفة للبنك الأهلي وبنك مصر، لافتاً إلى أنهما البنكين الوحيدين الذين طرحا هذه الشهادة، لأن تكلفتها عالية، كما أنه بالنسبة للشركات التي موقعة على عقود المقترضين على كوريدور، معقبًا: "ليس معنى أننا طرحنا فوائد بـ 25% أن نرفع الفوائد لأعلى من 25%، حيث ستستمر الفوائد وسنتحمل التكلفة الخاصة بالفوائد".

الاقتراض مرتبط بكوريدور، والكوريدور 16.15، 17.15، ويتم أخذ هامش فوق الكوريدور، لافتًا إلى أن ذلك لن يتغيرـ بغض النظر أن سعر الشهادات لدينا بفائدة 25%، حيث يعتبر ذلك دور وطني للبنكين، وكلنا كبنوك نستهدف الأرباح، معقبًا: "أرباحنا هذا العام جيدة، وأفضل من العام الماضي".

وأشار إلى في عام 2023، سنتحمل جزء من تكلفة الشهادات ذات الفائدة 25%، مراعاة للوضع الاقتصادي القائم.

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