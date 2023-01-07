السبت 07 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل في انهيار جزء من سور منزل بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل رضيع مصرعه، بعد إنهيار جزء من سور منزل بإحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، وتم نقل جثته لمستشفى مطاي المركزي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار جزء من سور منزل كائن بعزبة نجع إدريس التابعة لمجلس قروي منبال في مركز مطاي، مما أسفر عن وفاة الطفل "حمزة أحمد" عمره عامين، ومقيم بنفس العزبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

مصرع طفل رضيع إنهيار جزء من سور منزل عزبة نجع أدريس بمركز مطاي مستشفي مطاي المركزي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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