مصرع طفل في انهيار جزء من سور منزل بالمنيا

لقي طفل رضيع مصرعه، بعد إنهيار جزء من سور منزل بإحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، وتم نقل جثته لمستشفى مطاي المركزي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار جزء من سور منزل كائن بعزبة نجع إدريس التابعة لمجلس قروي منبال في مركز مطاي، مما أسفر عن وفاة الطفل "حمزة أحمد" عمره عامين، ومقيم بنفس العزبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.