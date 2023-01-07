السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 236 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع السوهاجى، وضبط المخالفين، من قائدى السيارات والمركبات وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.

وبحسب بيان أمنى أسفرت حملة اليوم عن ضبط 236 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضى أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة.

كما شارك فى الحملات رجال مباحث المرور بسوهاج برئاسة العقيد حمدى أبورية، رئيس مباحث المرور بسوهاج وذلك بالكشف عن العديد من السيارات التي من الممكن استخدامها في الأنشطة الإجرامية.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة والتي تسير فى شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لضبط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وضبط المخالفين من قائدي المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس.

ائدى المركبات اجراءات اداره مرور اتجاه ادار

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وائل لطفي

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