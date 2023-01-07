السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» تستعرض مشروعات شاهدة على الجمهورية الجديدة بأسوان

الجمهورية الجديدة
الجمهورية الجديدة بأسوان

استعرضت فضائية "extra news"، مجالات التطوير الكبير في قرية بلانة في محافظة أسوان تحت عنوان "مشروعات شاهدة على الجمهورية الجديدة بقرية بلانة بأسوان".

وكشفت سارة سراج مراسلة القناة من أسوان، خلال حديثها مع عدد من أهالي ومسؤولي قرية بلانة، التي شملها تطوير مبادرة "حياة كريمة"، أبرز مجالات التطوير.

وقال أحمد العمدة كبير معلمي مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة مركز نصر محافظة أسوان، إن المدارس في الآونة الأخيرة بعد حياة كريمة تطورت في كل قرية من قرى نصر النوبة، وخف التكدس وزادت الفصول، وخفت الدروس الخصوصية، فبعد أن كان عدد التلاميذ نحو 60 طالبا في الفصل الواحد، أصبح 40 طالبا فقط.

وأضاف: "لدينا أيضا اكتفاء ذاتي من المدرسين، مع بعض الزملاء الذين يعملون بالحصة، وهم من المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم، ومع انخفاض عدد التلاميذ يستطيع التلميذ أن يستوعب الدرس ويستطيع المعلم أن يؤدي واجبه".

ومن جانبه قال مدحت حسن رئيس قرية بلّانة، إن القرية أخدت نصيب الأسد في التطوير، الغاز والصرف ومجمع الخدمات والمجمع الزراعي والحرفي ومحطة المياه وسوق وموقف ووحدات صحية وصناعات حرفية وزراعية، كان الصعيد مهملا لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يصل بخدمات حياة كريمة إلى كل بيت.

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