مسلسلات رمضان 2023.. طارق لطفى يتجه للكوميديا فى «مذكرات زوج»

يواصل صناع مسلسل «مذكرات زوج» تحضيرات العمل على قدم وساق، استعدادًا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة ليخوض السباق الرمضاني المقبل.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي مشوق وبه لمسة كوميدية، حيث يتجه بطل العمل الفنان طارق لطفي للكوميديا بعد فترة كبيرة من تقديم الأعمال التراجيدية المشوقة، مشيرا إلى أنه ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ومن المفترض عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

وتعاقد الفنان خالد الصاوي مؤخرًا لينضم بشكل رسمي لقائمة أبطال العمل، بالإضافة إلى التعاقد مع الفنانة هناء الشوربجي التي تجسد دور والدة طارق لطفي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية له والسيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك.

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق لطفى مسلسل «جزيرة غمام»، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى، وشاركه البطولة: مى عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، عايدة فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبدالحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون.

وآخر أعمال الفنان خالد الصاوي مسلسل «أعمل إيه» بطولة: صابرين، وندى بسيوني، ودنيا المصري، ونور إيهاب، ومحمد مهران، وطارق عبدالعزيز، وسامية الطرابلسي، ونهال عنبر، وصبري عبدالمنعم، وأحمد جمال، وأحمد والى، ومحمد مهران، وأيمن عزب، وريهام الشنواني، وحمدى هيكل، ومفيد عاشور، ومحمود الشرقاوي، وهو من إخراج أحمد عبدالحميد، وتأليف محمد الحناوي.

وتعاقد النجم خالد الصاوي بشكل رسمي على المشاركة فى بطولة مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، حيث يقدم الصاوى شخصية مهمة للغاية في أحداث المسلسل، الذي يعد التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

ويعود الصاوي للتعاون مع المخرج خالد يوسف بعد غياب 4 أعوام، حيث قدما سوياً فيلم "كارما" الذي عرض في السينمات عام 2018، وشارك في بطولته كل من عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، وعدد كبير من الفنانين.