السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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المدير الإقليمى يكشف رؤية الصحة العالمية لعام 2023 لشرق المتوسط

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن رؤية المنظمة لعام 2023 بشأن إقليم شرق المتوسط.

وقال خلال لقائه ببرنامج "عن قرب"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن إقليم شرق المتوسط هو أحد الأقاليم الـ6 لمنظمة الصحة العالمية ويتكون من 22 دولة.

وأضاف أن المكتب الرئيسي لإقليم شرق المتوسط يوجد في القاهرة منذ أن تم إنشاؤه، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية تم العمل في إقليم شرق المتوسط بالتعاون مع جميع مستويات منظمة الصحة العالمية من المستوى الرئيسي في جينيف والمستوى الإقليمي في القاهرة.

وأشار إلى أنه تم رسم رؤية للإقليم تحت شعار الصحة للجميع وبالجميع، وهي دعوة للتضامن والعمل، وبناء على ما تم طرحه من مختلف السياسات والنهج العالمية والإقليمية لنشر مظلة التغطية الصحية الشاملة لمختلف المقيمين للحصول على جودة للخدمات الصحية دون وجود أعباء مالية على الفرد والمجتمع.

وأكد أن أحد هذه الأهداف التمكن للوصول إلى الفئات والأفراد والمجتمعات التي تعاني من الطوارئ الصحية، فضلًا عن تمكين الأفراد والمجتمعات من رفع المستوى الصحي من خلال نشر الوعي والثقافة من خلال الممارسات الصحية والأنماط الصحية السليمة.

ولفت إلى أن الهدف الرابع يقوم على بناء المكاتب والفرق القطرية المتعددة في دول إقليم شرق المتوسط لتمكين الدول فيما يخص تطبيق وتمكين مختلف السياسات والخطط الاستراتيجية في مجال الصحة.

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