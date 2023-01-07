بيراميدز يتقدم على غزل المحلة بهدفين فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وغزل المحلة، المقامة بملعب الدفاع الجوي، في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز.

وتمكن فريق بيراميدز من التقدم بهدفين نظيفين سجلهما رمضان صبحي وإبراهيم توريه في الدقيقتين 41 و44 من الشوط الأول.

الفرصة الأولى لبيراميدز كانت في الدقيقة السادسة عندما مرر محمد الشيبي كرة طولية داخل منطقة الجزاء هيأها بكعب قدمه إلى فخر الدين بن يوسف الذي سددها فوق العارضة.. وتتكرر اللقطة في الدقيقة 14 عندما مرر محمد الشيبي كرة داخل منطقة الجزاء هيأها لرمضان صبحي الذي سددها برأسه بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 25 مرر محمد الشيبي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها علي جبر برأسه فوق العارضة، وبعدها بدقيقتين سدد مصطفى فتحي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

أول فرصة حقيقية لغزل المحلة كانت في الدقيقة 28 عندما دخل جابريل أوروك منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وراوغ محمد الشيبي وسدد فوق العارضة. وشهدت الدقيقة 32 فرصة ثلاثية لبيراميدز عندما تسلم رمضان صبحي الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ السيد الشبراوي وسدد كرة قوية اصطدمت بمدافع وتهيأت أمام عبد الله السعيد الذي سدها قوية اصطدمت بمحمد سيد بازوكا وصلت إلى إبراهيم توريه الذي سددها فوق العارضة.

في الدقيقة 39 نال إيهاب سمير الظهير الأيسر لغزل المحلة إنذارا للخشونة مع مصطفى فتحي، وحصل بيراميدز على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء تصدى لها عبد الله السعيد، وسدد كرة قوية أبعدها محمود الحضري حارس المحلة، ووصلت إلى رمضان صبحي الذي سددها داخل المرمى مسجلاً هدف التقدم لبيراميدز.

في الدقيقة 44 سدد فخر الدين بن يوسف كرة قوية أبعدها حارس المحلة، ووصلت إلى عبد الله السعيد الذى مررها لإبراهيم توريه داخل منطقة الجزاء، فراوع محمد سيد بازوكا وسدد الكرة على يسار الحارس مسجلاً الهدف الثاني.