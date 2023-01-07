السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الصناعات الهندسية» تعلن تشكيل أول مجلس لشعبة بناء وإصلاح السفن

إصلاح السفن
إصلاح السفن

أقرت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، تشكيل شعبة بناء وإصلاح السفن.

وعقدت شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أول اجتماع لها بمقر الغرفة بالإسكندرية بمشاركة ممثلين عن 35 شركة برئاسة المهندس محمد البودي، نائب رئيس الغرفة، وبحضور كامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة.

وتم خلال الاجتماع اختيار مجلس إدارة الشعبة والمكون من 13 عضوا وهم المهندس محمد الحلواني، قبطان محمد نهاد، المهندس شادي البدراوي، المهندسة نادين منصور، المهندس حسن كمال، المهندس أحمد ريان، المهندس عبده الكتبي، المهندس ماجد السمبكساني، المهندس محمد المعداوي، المهندس صامويل ثابت.

وأسفر الاجتماع أيضا عن اختيار اللواء إبراهيم الدسوقي رئيسا للشعبة، واختيار نائبين لرئيس الشعبة وهم ممثل عن شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية والمهندس عادل نصير.

وتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل الشعبة خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع استراتيجية الغرفة في الدورة الحالية والمتمثلة في التعاون بين شركات الشعبة في توطين صناعة وبناء وإصلاح السفن.

وأوضح المهندس محمد البودي، أن غرفة الصناعات الهندسية ستقوم بإعداد برامج تدريبية قوية لهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس الشعبة، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة قاعدة بيانات شركات بتاء وإصلاح السفن وضم القاعدة العريضة منها للشعبة لتقديم الخدمات لها ومساعدتها ودعمها في تحقيق نمو أكبر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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