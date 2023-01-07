رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم السبت، بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

استقبله خلال التهنئة القمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة، القس سيداروس وجيه.

بحضور وفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة يضم الوفد الدكتور محمد صيري سرايا منسق الانشطة الطلابية، الدكتور أسامة ابو النصر، الدكتورة وداد صابر، أحمد العشري مدير رعاية الطلاب بكلية الآداب والمشرف على أسرة طلاب من اجل مصر، أحمد ابو الخير مدير رعاية الطلاب بكلية الهندسة. وممثلين من اتحاد الطلاب منهم: الطالب على إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب، الطالب محمد الزمر نائب رئيس الاتحاد، الطالب بولا طارق نصير.

وأكد رئيس الجامعة خلال التهنئة على الروابط الوثيقة بين أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه، تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي.

وأشار أن الجامعة قد راعت فى جداول امتحانات الطلاب أيام السادس والسابع، والثامن عشر والتاسع عشر من يناير فى جميع أعمال الامتحانات لمشاركة أبنائنا الطلاب المسيحيين فرحتهم بالأعياد، متمنياً للأخوة المسيحيين في عيد الميلاد المجيد كل السعادة والخير، ولمصرنا الغالية بأن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والازدهار والاستقرار.

كما استمر تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم رفع 298طن قمامة و40 اتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 95 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه أوضح نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة و المتولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية وشمل المرور،شارع الجيش وشارع الجمهورية والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وقلونجيل والدراسات وقناة السويس والعبور وسندوب والمجزر وكوبري سندوب وكوبري المرور،

خلال الاستقبال

خلال الاستقبال