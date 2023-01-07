السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

تفاصيل اقتراح برلماني لإنشاء أول «بنك معلومات للمشروعات الصغيرة»

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد

صرحت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بأنها تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء أول (بنك معلومات المشروعات الصغيرة)، بهدف توفير كافة المعلومات عن سوق المشروعات الصغيرة في مصر، وتوفير دراسات جدوى حول أماكن عمل المشروعات والأماكن التسويقية لها، وأنسب الأماكن لاختيار النشاط.

وأوضحت أبوالسعد، أنها اقترحت انشاء تطبيق «أبليكيشن» خاص بالمشروعات الصغيرة تحت رعاية وزارة الاتصالات يحتوى على كافة الخدمات الخاصة بإنشاء المشروع ومتطلبات السوق وكافة المعلومات والإحصائيات الحديثة عن المشروعات الصغيرة، وأن يكون هناك نشرة دورية تحوي تفاصيل السوق ومتطلباته كي يبني عليه اختيار المشروع الصحيح والذي يتوافق مع العرض والطلب.

وأضافت أبوالسعد، أنه رغم أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة حيث تعد العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تواجهها في مصر، والتي من ضمنها نقص المعلومات ونقص دراسات الجدوى والدراسات السوقية حول الأنشطة التي بناء عليها يتم انشاء المشروع، حيث أن هذا القطاع الكبير يفتقد كون هناك خريطة أو استراتيجية تحدد لمن يريد القيام بإحدى أنشطته المعلومات الكافية عن كل نشاط وما متطلبات السوق بهذا الشأن وأفضل الأماكن التسويقية للمشروع وما إلى ذلك من المعلومات.

النائبة هالة أبو السعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس النواب اقتراح برغبة بنك معلومات المشروعات سوق المشروعات الصغيرة ابليكيشن وزارة الاتصالات

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