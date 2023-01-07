أحد الأهالي: «الندوات التوعوية بحياة كريمة تساعد أطفالنا على التعامل بشكل لائق مع كنوز مصر»

قال عمران محمد، صاحب الـ 49 عاما بمركز أطفيح محافظة الجيزة، إن مبادرة حياة كريمة، تعمل على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري ليشعر بالأمن والأمان في بلده، لذلك أنا فخور جداً من عملية التطوير التي قدمتها المبادرة لتغيير البنية التحتية وتوفير الخدمات لأهالي القرى في جميع المحافظات، وساهمت في حملة قوية لتوعية المصريين بقضايا متعددة وهامة على رأسها ترشيد المياه.

وأضاف عمران محمد، من خلال حديثة لـ “الدستور”، أن مباردة حياة كريمة رغم كل المسؤوليات التي تتكفل بها المبادرة إلا أنها تعمل واجبها على أكمل وجه، وكل ذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الكثير من الدول بسبب الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم إثر أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك الحكومة المصرية تقوم بواجبها بشكل مستمر لتخفيف العبء على المواطن المصري.

وأكد عمران محمد، أن مصر تعيش في فترة قوية بسبب دعم الرئيس السيسي ودعم الحكومة المصرية للمواطن المصري، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، التى من شأنها مساعدة الفئة الأكثر إحتياجاً لتحسين ظروف معيشتهم، كما أن الندوات التوعوية بحياة كريمة تساعد أطفالنا على التعامل بشكل لائق مع كنوز مصر.

واستكمل قائلاً: “أنا سعيد جداً إن المبادرة والحكومة يعملان على توعية المواطنين بملف ترشيد استهلاك المياه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، ولتوعية المواطن المصري عن أهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي مع ضرورة المحافظة عليها”.

وأشاد بالخطط التنموية التى وضعتها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف، وتدشينها مشروعات عدة تعمل على توفير الخدمات الأساسية لأهالي القرى والنجوع فى جميع أنحاء مصر وتلبية احتياجاتهم، ما يحقق التنمية المستدامة فى الريف.