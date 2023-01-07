السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الإثنين.. «الشيوخ» يناقش دراسة لأبوهشيمة بعنوان: «الشباب وسوق العمل غير الرسمى: «مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»

أبوهشيمة
أبوهشيمة

يناقش مجلس الشيوخ يوم الإثنين الموافق 9  يناير الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، التي تحمل عنوان: «الشباب وسوق العمل مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»

كانت الدراسة قد أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لبحثها وإعداد تقرير عنها.

عقدت اللجنة المشتركة 10 اجتماعات بحضور السادة أعضائها وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن ما ورد في الدراسة من موضوعات وقضايا.

وبعد بحث الدراسة تفصيليا ومناقشة اللجنة لكافة الجهات المختصة واستحضار أحكام الدستور ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، استبان لها أهمية هذا الموضوع كونه من الموضوعات التي كانت محل الاهتمام من جانب الدستور والقوانين، بهدف وضع الأطر والقواعد المنظمة لهذا النوع من الاقتصاد الذي يمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد المصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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